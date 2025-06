primeiro-time-brasileiro-desembarca-nos-eua-para-mundial.-veja-qual

A uma semana do início da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Fluminense desembarcou nos Estados Unidos neste sábado (7/6) para a reta final de preparação. O clube carioca foi o primeiro brasileiro a chegar no país sede do torneio mundial. O elenco desembarcou em Columbia, na Carolina do Sul, cidade onde ficará hospedado e realizará treinamentos durante o período da competição.

O time saiu do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, sexta (6/6)

Reprodução/ Fluminense

German Cano, atacante do Fluminense

Paulo Henrique Ganso, do Fluminense

Reprodução/ Fluminense

O Flu embarcou para os EUA nessa sexta-feira (6/6), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Inicialmente, o clube levou 31 jogadores para Columbia. A competição permite que as equipes tenham 35 atletas e foi aberta uma janela de transferência especial para os participantes contratarem reforços para o Mundial.

Contudo, até o momento, o Fluminense não fechou com nenhum reforço para o torneio. Caso permaneça assim, o time levará mais quatro jogadores que já fazem parte do elenco, que ficaram no Rio de Janeiro.

A estreia do time na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes será contra o Borussia Dortmund (Alemanha), em 17 de junho, às 13h.