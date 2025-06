Primeiro viaduto da nova Serra das Araras, na Via Dutra, é inaugurado

O primeiro dos 24 novos viadutos da nova Serra das Araras, na Via Dutra, ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, foi inaugurado na manhã desse sábado (31/5). Após cerca de 5 meses de obras, o primeiro viaduto da pista de descida foi entregue pela CCR RioSP.

Inicialmente, a concessionária prevê que, durante os primeiros 12 meses de operação do novo trecho, a pista de subida será liberada para atender o tráfego no sentido de São Paulo, permitindo que as obras avancem.

O desvio terá 650 metros de extensão e utilizará duas faixas da nova pista, a partir do km 225. Ao todo, a nova estrutura construída tem extensão de mais de 50 metros.

Segundo a CCR RioSP, a execução física da obra está em 31% e contempla novos viadutos, contenções, terraplanagem e drenagens. A previsão é de que a nova pista de subida seja entregue em 2028, e a de descida, em 2029.