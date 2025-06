Primo de Chico Mendes sofre ameaças de morte durante operação do ICMBio em reserva

A operação Suçuarana, deflagrada na quinta-feira (5) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), gerou tensão em comunidades da Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes e cidades do Alto Acre. A ação apreendeu gado criado ilegalmente dentro da unidade de conservação e desencadeou uma onda de ameaças contra Raimundo Mendes de Barros, conhecido como Raimundão, primo do líder seringueiro Chico Mendes e uma das principais lideranças extrativistas da região.

Raimundão tem sido acusado por moradores e infratores ambientais de ser o responsável por estimular ações de fiscalização, como a do ICMBio e da Polícia Federal, que resultam em apreensões, multas e embargos de áreas desmatadas. Em grupos de WhatsApp, mensagens com ameaças e insinuações de que ele pode ter o mesmo destino de Chico Mendes passaram a circular após a operação. Mendes foi assassinado em 1988 em Xapuri por sua atuação na defesa da floresta.

A filha de Raimundão, Raiara Barros, de 21 anos, relatou que sua vida foi impactada pelo medo gerado pelas ameaças. “Dizem que o pai está procurando pegar chumbo, assim como Chico Mendes pegou”, afirmou. Moradora do Seringal Rio Branco e integrante do Coletivo Varadouro, que reúne jovens extrativistas do Acre, Raiara diz que a família adotou medidas de segurança para evitar exposição.

A Operação Suçuarana visa apreender 400 cabeças de gado criadas ilegalmente em áreas embargadas dentro da Resex Chico Mendes. A criação de gado é permitida na unidade, desde que respeite os limites de cada colocação. No entanto, parte dos moradores tem ampliado áreas de pasto além do permitido, contribuindo para o desmatamento da reserva.

Segundo o ICMBio, os alvos da operação são invasores com notificações administrativas e decisões judiciais definitivas. Um dos casos que repercutiu foi o de um morador do Seringal Nova Esperança, que teve mais de 150 cabeças de gado apreendidas e foi filmado chorando, sendo consolado por familiares. Ele já havia sido notificado e estava sob ordem judicial para retirada dos animais.

A ação do ICMBio provocou reações de lideranças políticas locais e moradores, que acusam o órgão de abuso de autoridade e de não permitir defesa ou prazo para remoção do gado. Muitas das criações são de “gado de meia”, em que as colocações são arrendadas por moradores a fazendeiros do entorno da reserva.

Desde 2019, a Resex enfrenta outro problema: o fracionamento dos seringais e a venda de lotes a moradores oriundos de Rondônia, que priorizam pecuária e agricultura. Entre 2019 e 2024, a Resex Chico Mendes perdeu quase 385 km² de floresta, segundo dados do Prodes/Inpe, sendo a quinta unidade de conservação mais desmatada da Amazônia Legal.

Carla Lessa, gerente regional do ICMBio na Amazônia, afirmou que a operação visa proteger a unidade mais pressionada da região. “Estamos promovendo operações contínuas de proteção, identificação e punição dos infratores”, disse.

A Operação Suçuarana conta com apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Ministério Público Federal e Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre. A operação segue sem data para encerramento.