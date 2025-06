Problema elétrico interrompe abastecimento de água em cidade do Acre

Moradores de Tarauacá, no interior do Acre, estão enfrentando dificuldades com o fornecimento de água desde a noite de quinta-feira (5), quando uma falha no sistema elétrico da estação de captação paralisou as atividades. A estrutura afetada fica às margens do Igarapé Pirajá, principal fonte de abastecimento da cidade.

Segundo o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a interrupção ocorreu após uma pane na rede de energia que alimenta o sistema. A concessionária responsável já trabalha para restabelecer o serviço na rede externa, enquanto equipes técnicas do Saneacre aguardam a conclusão dos reparos para atuar nos ajustes internos da estação.

A previsão é que a manutenção seja concluída até o meio-dia deste sábado (7). A partir de então, o fornecimento de água deve ser restabelecido de forma gradual nos bairros afetados.

O Saneacre orienta que a população economize água durante esse período e informou que está monitorando a situação para garantir o retorno seguro e eficiente do serviço.