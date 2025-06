Processo de Ludmilla contra Marcão do Povo ganha novo capítulo

A Justiça do Rio de Janeiro definiu a data da audiência de instrução no processo movido pela cantora Ludmilla contra o apresentador Marcão do Povo.

O caso tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Duque de Caxias, e a sessão foi agendada para o dia 9 de outubro, quando as testemunhas das partes devem ser ouvidas. As informações foram divulgadas pelo colunista Peterson Renato.

O que diz a defesa de Ludmilla

Na ação, Ludmilla cobra uma indenização de R$ 883.332,50 por danos morais. A cantora alega que foi vítima de um comentário racista durante uma edição do programa Balanço Geral DF, exibido em 9 de janeiro de 2017 pela Record. Na ocasião, o apresentador teria se referido a ela como “pobre” e “macaca”.

Segundo o processo, o episódio teve forte repercussão nas redes sociais e impactou diretamente a vida da artista. “Rapidamente através das redes socais, a autora [Ludmilla] foi surpreendida com os comentários de seus familiares, amigos e de milhares de fãs nas redes sociais, por ser vítima de um comentário ‘racista e depreciativo’ por parte da ré, em rede nacional, no programa supra citado”, afirmou a defesa da cantora.

Advogados de Marcão do Povo contestam

Por outro lado, os advogados de Marcão do Povo contestam as acusações e sustentam que houve uma interpretação distorcida das declarações feitas ao vivo.

“Trata-se de uma interpretação equivocada, maldosa, destrutiva e com uma única finalidade de causar danos aos envolvidos, gerar view e publicidade em portais diversos, bem como fomentá-lo e a partir disso lucrar os responsáveis com a disseminação de uma matéria deturpada, sem escrúpulos e que não condiz com a realidade. Ou seja, a famigerada e bastante popular nos dias de hoje: FAKE NEWS”, diz a defesa do apresentador.

A ação cível, iniciada por Ludmilla em janeiro de 2017, segue paralelamente ao processo criminal que envolveu o mesmo episódio e teve novos desdobramentos recentemente.

Vitória de Ludmilla na esfera criminal

Paralelamente à ação cível, Ludmilla obteve uma vitória importante na esfera criminal contra Marcão do Povo. No último dia 13 de maio ela usou as redes sociais para anunciar que venceu o processo por injúria racial movido em razão do mesmo episódio.

Na publicação, a artista destacou que a Justiça reconheceu o crime cometido contra ela. “Essa vitória não apaga a dor, mas reforça que racismo é crime e tem consequência”, escreveu.

O processo criminal resultou inicialmente em uma condenação de um ano e quatro meses em regime aberto, além do pagamento de uma indenização de R$ 30 mil a uma entidade que combate o racismo.

Apesar de o apresentador ter sido absolvido em instância superior no fim de 2024, Ludmilla e sua equipe recorreram, e agora ela celebra o desfecho favorável. Para a cantora, a decisão reforça a importância da luta contra o racismo e da responsabilização de quem comete esse tipo de violência.