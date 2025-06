Procissão de Corpus Christi reuniu fiéis nesta quinta no Centro de Rio Branco

A tradicional celebração de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica, foi realizada nesta quinta-feira (18) em Rio Branco, com uma programação especial na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, localizada no centro da capital acreana. Fiéis se reuniram para participar da missa solene e acompanharam a procissão que percorreu as ruas da quadra em volta da igreja, reafirmando a fé e a devoção à Eucaristia.

A solenidade de Corpus Christi relembrou o mistério da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, ou seja, o corpo e o sangue de Cristo representados no pão consagrado. A data foi marcada como uma manifestação pública da fé católica e, por isso, celebrou-se com procissões e eventos religiosos em diversas cidades do país.

Em Rio Branco, a programação teve início às 7h da manhã com a comunidade reunida para fazer os tradicionais tapetes com imagens bíblicas. A noite, as 17h, teve a celebração da missa na Catedral e logo após seguiu com a procissão pelas ruas decoradas.

Corpus Christi é uma celebração móvel, determinada pelo calendário litúrgico da Igreja. A data ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, o que corresponde a 60 dias após o domingo de Páscoa.

Veja o vídeo e confira a galeria:

