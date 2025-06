Procuradoria-Geral do Estado lança novo processo seletivo para estagiários de Direito

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) lançou o 22º Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário de Direito, com o objetivo de formar cadastro de reserva para atuação na instituição. O edital está disponível no Diário Oficial desta terça-feira, 17.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site www.estagio.pge.ac.gov.br. As inscrições para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, baixa renda, candidatos negros, candidatos indígenas ou quilombolas estarão disponíveis no período de 30 de junho a 11 de julho. Já as inscrições para a ampla concorrência estarão disponíveis no período de 30 de junho a 25 de julho.

A seleção será composta por duas etapas: uma prova objetiva e uma prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Podem participar do processo seletivo, estudantes de Direito regularmente matriculados entre o 3° e o 9° semestre letivos, ou período equivalente, das seguintes instituições de ensino conveniadas com a PGE/AC: Universidade Federal do Acre (Ufac), Centro Universitário Uninorte, Faculdade da Amazônia (Unama), Centro Universitário Estácio Unimeta e Faculdade Anhanguera de Rio Branco.

O estágio terá vigência de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, desde que não haja ocorrência de situações previstas no Regulamento das Atividades de Estágio que impliquem o desligamento, como conclusão do curso, pedido do estagiário ou do orientador, ou interesse da própria instituição.

A jornada das atividades será de 4 horas diárias e 20 semanais. O estagiário receberá mil reais de bolsa-estágio e R$200 relativos a auxílio-transporte.