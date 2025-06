Produtora de funk alvo da PF faz acordo milionário por sonegação

Empresários da produtora de funk GR6 Explode, que estavam sendo investigados por suposta lavagem de dinheiro, fecharam um Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no valor de R$ 116 milhões.

O grupo não chegou a ser denunciado por falta de provas. No entanto, durante a apuração, os investigadores identificaram dívidas de impostos com a prefeitura e com o governo do estado, indicando possível sonegação fiscal – o que motivou o acordo milionário, ratificado na última sexta (13/6).

Participaram do pacto a Receita Federal e a Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo. A negociação, que exige o pagamento como forma de reparação de danos, prevê a extinção da punibilidade e arquivamento do caso após o seu cumprimento.

Leia também

Nunes recebeu GR6 na Prefeitura

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), recebeu representantes da GR6 no mesmo dia em que o Acordo de Não Persecução Penal foi homologado pela Justiça, na última sexta.

Estavam presentes o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa Totó Parente, o funkeiro MC Livinho e o empresário Rodrigo Oliveira, dono da GR6, além de outros representantes da prefeitura e da produtora.

Em publicação no Instagram, Rodrigo compartilhou registros do encontro e anunciou um projeto que será lançado “em todas as comunidades”, “dando palestras e levando oportunidades para que as pessoas possam fazer cursos e se profissionalizar”.

A primeira atividade do programa deve acontecer em Heliópolis, na zona sul da capital paulista, em 28 de junho. “Por trás dos palcos, também existem muitas oportunidades, e precisamos desses profissionais na música urbana”, disse.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Nunes recebeu integrantes da GR6 na Prefeitura em dia que produtora fechou Acordo de Não Persecução Penal

Reprodução/Instagram 2 de 4

Rodrigo, dono da GR6, falou em projeto firmado com a Prefeitura que levaria educação musical às periferias

Reprodução/Instagram 3 de 4

Rodrigo Oliveira, dono da GR6, e MC Livinho, funkeiro agenciado pela produtora

Reprodução/Instagram 4 de 4

MC Livinho e Rodrigo Oliveira falam com Nunes em reunião na Prefeitura de São Paulo

Reprodução/Instagram

O empresário também agradeceu aos presentes, especialmente Nunes, “por estar cumprindo tudo o que prometeu às comunidades”.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Secretaria Municipal da Fazenda confirmou a participação no Acordo de Não Persecução Penal com empresários do ramo musical. Segundo a pasta, dos mais de R$ 116 milhões acordados, R$ 66 milhões incluem valores integrados e atualizações de autos de infração lavrados pela própria Secretaria.

“Cabe ressaltar que o acordo foi realizado no âmbito da Operação Latus Actio, da Polícia Federal, deflagrado em 12 de março de 2024, e as negociações foram realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), no âmbito do Ministério Público”, finaliza a nota enviada à reportagem.

Operação Lactus Actio