Produtores rurais acampam na Aleac em repúdio ao Ibama e ICMBio: “Não somos bandidos”

Produtores rurais de diversos municípios e localidades do Acre ocuparam o salão Marina Silva, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (17), em protesto contra os embargos e multas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Os manifestantes usam cartazes defendendo o agronegócio e repudiando a acreana e ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. “Produtor não é bandido”, diz um deles. “Marina Silva, você não representa o Acre”, destaca outro.

O produtor rural José Sales disse em entrevista ao ContilNet que os órgãos têm apreendido gado e tomado propriedades em todo o Estado.

“O nosso objetivo aqui na Aleac é pedir apoio dos deputados, mostrar o sofrimento do agro, dos pequenos produtores, que tentam sustentar suas famílias. Os nossos rebanhos hoje estão sendo tomados. Os nossos pequenos produtores, que têm suas terras legalizadas, estão vendo-as sendo tomadas pelo Ibama e ICMBio. Apreendem os gados e já pedem para as pessoas desocuparem aquelas áreas”, afirmou.

O produtor afirmou que os gados apreendidos estão sendo levados para o Pará e abatidos pela empresa JBS.

“A informação que temos é que a JBS está levando esse gado para o Pará. Eles não deixaram saber o destino da carne. Nós, produtores rurais, acreditamos que já é a implantação do comunismo no nosso estado”, finalizou.

Os manifestantes serão recebidos pelo deputado após a sessão ordinária desta terça, na sala das comissões.