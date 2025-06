Produtores rurais de Rio Branco afetados por desastres naturais recebem mais de 600 cestas básicas

Produtores rurais das comunidades de Belo Jardim e Catuaba, em Rio Branco, foram beneficiados nesta quarta-feira (4) com a distribuição de 660 cestas básicas. A ação integra um esforço conjunto da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Agropecuária, em parceria com o Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, e com apoio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Cada cesta entregue contém itens essenciais, como 10 quilos de arroz, macarrão, flocos de milho, farinha e óleo, entre outros produtos, que visam garantir a segurança alimentar das famílias impactadas por eventos climáticos extremos, como secas e enchentes. Para receber o benefício, é necessário que o produtor rural esteja devidamente cadastrado, resida na zona rural e tenha sido afetado por essas adversidades nos últimos meses.

Ao todo, o município recebeu 4.357 cestas básicas, somando 96 toneladas de alimentos destinadas às famílias que sofreram com os desastres naturais. Deste total, aproximadamente 3.600 cestas — o equivalente a 80 toneladas — já foram distribuídas, demonstrando o avanço da ação emergencial.

Durante a entrega, o prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da iniciativa como medida paliativa, embora reconheça que não se trata de uma solução definitiva. “Agradeço imensamente ao Governo Federal, à Conab e ao empenho da Defesa Civil e da Secretaria de Agropecuária. Sei que o controle não é fácil, mas é uma ajuda importante para quem sofreu tanto com a seca no ano passado e, mais recentemente, com as enchentes deste ano”, destacou.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão, também reforçou o compromisso da gestão em continuar oferecendo suporte às famílias vulneráveis. “É uma grande satisfação poder ajudar a comunidade rural que enfrentou os impactos da seca e da enchente. A insegurança alimentar é um problema social grave, e a Prefeitura de Rio Branco não vai deixar passar despercebida uma situação como essa”, afirmou.