Professor de jiu-jitsu é preso por estuprar 5 alunos entre 7 e 11 anos

Um professor que ministrava aulas de jiu-jitsu, de 25 anos, foi preso suspeito de estuprar ao menos cinco alunos entre 7 e 11 anos. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado na terça-feira (10/6), no centro de Manaus (AM).

De acordo com a Polícia Civil local, as investigações iniciaram quando as mães das vítimas compareceram à delegacia para denunciar o crime. Segundo a corporação, as vítimas são do sexo masculino e, em depoimento especial, os meninos contaram que o professor praticava os atos libidinosos contra eles e ainda pedia para que eles não tornassem o caso público.

A polícia também informou que os crimes eram praticados na dependência da academia de jiu-jítsu, localizada na residência do autor. O suspeito também costumava convidar alguns dos jovens para dormir no local.

Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade policial para prestar depoimento. O suspeito, agora, segue à disposição da Justiça.