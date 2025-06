Uma professora quebrou o tornozelo e está afastada das salas de aula porque caiu em um buraco após descer do ônibus. O acidente aconteceu em Blumenau (SC), na marginal da BR-470, no acesso à passarela que dá acesso ao Norte Shopping. Cyntia Alessandra Pereira, de 20 anos, precisou passar por três cirurgias até o momento, sendo a última na manhã desta terça-feira (10/5).

A educadora conta que no dia do acidente, em 23 de maio, ela ia ao supermercado no lado oposto da rodovia. Para acessar a passarela, precisava transpor um buraco cheio de água, pois chovia naquela data. Cyntia acabou caindo, e o Corpo de Bombeiros Militar precisou ser chamado para prestar socorro. No hospital, a equipe médica confirmou um trauma que exigiu cirurgias.

