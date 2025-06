Professora da UFAC ministra aula no chão por falta de laboratório e denuncia abandono, no interior do Acre

A professora Karlla Godoy, doutora em Entomologia e docente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre (UFAC), ministrou uma aula prática no chão do Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, por não dispor de um laboratório adequado para a disciplina. O episódio, registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, gerou ampla repercussão entre estudantes e profissionais da área.

Segundo a docente, há 17 anos ela solicita à Reitoria um espaço apropriado para ministrar aulas práticas de Entomologia, sem nunca ter sido atendida. “Todas as reuniões de centro e colegiado faço essa reivindicação e nunca, pelo menos, a reitora me chamou para uma conversa. Para mim, como profissional que sou, me envergonho dessa situação. A Entomologia está abandonada. Os recursos para ensino, pesquisa e extensão são bancados com dinheiro do meu bolso. Agora, humilhar meus alunos dessa maneira… eu me sinto um lixo, não uma doutora universitária”, desabafou.

Karlla afirma ainda que, diante da ausência de apoio institucional, tem arcado sozinha com os custos dos materiais utilizados em sala de aula, atividades de pesquisa e projetos de extensão.

Diante da repercussão do caso, a Universidade Federal do Acre emitiu uma nota oficial esclarecendo a situação. Segundo a instituição, o espaço originalmente destinado ao Laboratório de Entomologia é atualmente usado para o armazenamento de coleções científicas, e as aulas da disciplina são tradicionalmente realizadas no Laboratório de Zoologia.

A UFAC afirmou ainda que a docente foi orientada a formalizar um pedido detalhando suas necessidades, o que, segundo a nota, não foi feito. Ainda assim, o colegiado do curso deliberou sobre a questão e registrou a solicitação em ata, com o objetivo de incluí-la no planejamento institucional para a construção de novos laboratórios no campus. Há expectativa de que a licitação para um novo prédio, com espaço específico para a Entomologia, ocorra ainda este ano.

A universidade reforçou que há ambientes adequados e disponíveis no campus para as aulas práticas e considerou desnecessário o uso de espaços improvisados, como o chão, onde a aula foi ministrada. No texto, a UFAC também lamenta a forma como o caso foi divulgado e defende o diálogo institucional como melhor caminho para resolver os desafios enfrentados.

Confira a nota da UFAC na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio desta nota, esclarece informações referentes ao vídeo que circula nas redes sociais envolvendo uma atividade da disciplina de Entomologia Geral no Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul.

O espaço destinado originalmente ao Laboratório de Entomologia é, de fato, utilizado para armazenamento e preservação das coleções científicas da área, sendo as aulas tradicionalmente ministradas no Laboratório de Zoologia, espaço utilizado há anos como referência para a realização das atividades práticas da disciplina.

A docente responsável pela disciplina, embora orientada a solicitar formalmente um novo espaço, descrevendo suas necessidades pedagógicas e estruturais, não o fez. Mesmo assim, a coordenação do curso levou o tema à deliberação do colegiado, o qual já formalizou a demanda em ata. O objetivo é incluir a solicitação no planejamento institucional para construção de novos laboratórios no campus, o que está sendo avaliado dentro do Plano de Necessidades da unidade de Cruzeiro do Sul. Há expectativa de que ainda neste ano seja licitada a construção de um novo prédio com estrutura apropriada, incluindo um espaço específico para a Entomologia.

Reforçamos que, apesar das limitações estruturais atuais, há locais adequados e disponíveis no campus para o desenvolvimento das aulas, o que torna desnecessário o uso de espaços improvisados, como sugerido no vídeo. A Universidade lamenta a forma como a situação foi exposta publicamente, entendendo que o diálogo interno, institucional e propositivo é o melhor caminho para a solução dos desafios.

A Ufac reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino, o respeito à comunidade acadêmica e a busca constante por melhorias em sua infraestrutura.

