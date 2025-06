Professora é presa em escola do DF por furtar e usar cartão de colegas

Uma professora temporária da Escola Classe 308 Sul foi presa em flagrante nesta segunda-feira (23/6) por furto mediante fraude. Thallyta da Silva de Almeida (foto em destaque), de 29 anos, é suspeita de fotografar cartões de crédito de colegas de trabalho e usar indevidamente os dados para realizar compras em sites.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Em posse da professora, os policiais apreenderam um iPhone 13, uma garrafa térmica e uma bolsa de academia.

Diligências apontaram que Thallyta se aproveitava do descuido das vítimas para retirar cartões de crédito das bolsas delas e fotografá-los. Em posse das informações bancárias dos colegas, a suspeita fazia compras na internet.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação informou que, assim que foi comunicada, adotou as providências cabíveis.

“A docente teve o vínculo encerrado imediatamente após a sua prisão, conforme previsto nos procedimentos administrativos aplicáveis a esse tipo de situação. O caso segue sendo acompanhado pela pasta, que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com o que for necessário”, esclareceu.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que Thallyta é presa por se apropriar dos cartões de créditos de outras pessoas. Em 2024, a coluna Na Mira noticiou que ela havia sido presa por tentativa de estelionato.

Relembre o caso

À epoca, a mulher era estagiária em órgãos do Governo Federal. Ela subtraiu e fotografou os cartões de crédito dos colegas e usou indevidamente os dados para realizar compras em estabelecimentos comerciais na Asa Norte e em sites.

Os fatos tiveram início em fevereiro de 2024, com quatro vítimas que trabalhavam no mesmo setor. As mulheres passaram a desconfiar que haviam sido vítimas da mesma pessoa. O grupo também percebeu que seus cartões de crédito haviam sido utilizados nos mesmos estabelecimentos comerciais, lojas de roupas bem específicas, como Live, Under Armour e Amor de Peça.

As vítimas, então, passaram a monitorar os colegas de trabalho e perceberam que uma delas estava postando fotos nas redes sociais usando várias peças de roupas das mesmas marcas.

Durante as apurações, as lojas informaram os endereços de entrega das mercadorias. Dessa forma, os investigadores descobriram que todos os produtos foram encaminhados ao endereço da investigada, em Santa Maria.

Diante da comprovação da autoria, as vítimas foram orientadas a informar qualquer nova tentativa de compra ilícita, para que fosse efetuada a prisão em flagrante da autora.

Assim, durante a madrugada de terça, uma das vítimas recebeu uma informação de tentativa de compra em seu cartão de crédito, no site de uma loja de roupa fitness, no valor de R$ 946,14, e imediatamente informou os fatos aos agentes responsáveis pela investigação.

A autora foi conduzida para a 15ª DP e confessou o crime. Em seu celular, os policiais encontraram fotografias de diversos cartões de crédito. A mulher ainda colaborou com a investigação e autorizou os policiais a ingressarem em sua residência para apreender as peças de roupa adquiridas ilicitamente, que serão devolvidas para as lojas.

Ela foi presa em flagrante pelo crime de estelionato, em sua modalidade tentada. Contudo, acabou liberada após pagar fiança de R$ 1.412.