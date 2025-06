Programa GDF nas Ruas leva melhorias às cidades do Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou um novo programa para reforçar os serviços de manutenção urbana nas cidades. Batizada de GDF nas Ruas, a iniciativa tem como foco principal a recuperação do asfalto em vias com maior fluxo de veículos, além de promover melhorias em calçadas, praças, parques e outros espaços públicos.

De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, foram identificadas dez regiões administrativas onde o pavimento necessita de maior atenção. A proposta é começar o processo de manutenção por essas localidades, com a restauração completa das vias.

A justificativa para as intervenções é que, em diversos trechos, as operações tapa buracos não são mais suficientes, sendo necessário realizar obras mais estruturais.

A medida deve proporcionar mais conforto para motoristas e também para pedestres, que serão beneficiados com novas calçadas.

A primeira obra do cronograma teve início na avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Nos próximos meses, o projeto seguirá para as regiões de Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Brazlândia.

Além de recuperar as vias, o programa pretende garantir acessibilidade para pedestres, com novas calçadas e sinalização adequada, contribuindo para mais segurança e mobilidade urbana.

O GDF nas Ruas funcionará de forma integrada ao GDF Presente, com ações conjuntas para ampliar os benefícios diretamente nos bairros.

A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Governo (Segov), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e com as administrações regionais.

Mais acessibilidade em Ceilândia

Em Ceilândia, o GDF tem investido na melhoria da mobilidade urbana e na oferta de espaços de lazer. Foram construídos cerca de dois mil metros de calçadas na EQNO 11/13, garantindo acessibilidade e facilitando o deslocamento seguro da população.

As calçadas em Ceilândia são antigas e não seguem os padrões atuais de acessibilidade, por isso as obras incluem piso tátil e rebaixamento de meios-fios. O objetivo é garantir deslocamento seguro para todos, especialmente estudantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Também foi concluída a calçada próxima ao colégio 12 na EQNM 6/8, em Ceilândia Norte. E, atualmente, a administração está tocando as obras nas quadras 18/19 e na quadra 8.

Além dessas frentes, está prevista a calçada da entrada do colégio 22 na EQNN 8/4, em Ceilândia Sul, e a revitalização da região central de Ceilândia, próxima ao restaurante comunitário.

A prioridade foi atender locais onde há equipamentos públicos e acesso ao transporte coletivo. Como, por exemplo, na região dos terminais de ônibus, nas entrequadras onde há escolas e perto de unidades básicas de saúde.

Além disso, Ceilândia ganhou um novo Ponto de Encontro Comunitário (PEC) na quadra 9/11, com estrutura voltada para atividades físicas e convivência social. Para a administração, ter espaços com essa finalidade é importante para promover uma maior qualidade de vida aos moradores.

Tecnologia reforçada

O GDF ainda investe em tecnologia para garantir maior durabilidade ao asfalto. Nas entrequadras da Asa Sul, entre a 204/404 e a 208/408, está sendo aplicada uma nova capa asfáltica com geogrelha, material composto de fibra de vidro e betume que previne trincas e fissuras.

A técnica é usada após a fresagem da pista e a aplicação de uma pintura de ligação, garantindo maior resistência ao pavimento. O mesmo tratamento foi feito em Taguatinga, na via que liga à Hélio Prates.

Com o GDF nas Ruas, o governo busca promover um ambiente urbano mais funcional, acessível e seguro para todos os moradores do Distrito Federal.