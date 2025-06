Projeto Abatet entrega moradias a internos em fase final de reabilitação social; confira

A Associação Beneficente Amigos do Betão (Abatet) realizou a cerimônia de certificação de conclusão do programa de reabilitação social com a entrega de novas moradias a internos beneficiados. O evento marcou o encerramento de mais um ciclo do projeto, que visa oferecer dignidade, moradia e reintegração à sociedade para pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento aconteceu na manhã deste sábado (21).

O programa conta com uma parceria com a Associação de Ecoterapia, na qual os internos também atuam, contribuindo com atendimentos a crianças com necessidades específicas. A estrutura oferecida no espaço inclui escola, sala de informática, canais de comunicação, atividades terapêuticas e oficinas, voltadas à reintegração social dos participantes.

“Quando nós concluímos, concluímos assim. Um dia de agradecimento, onde a gente consegue ver a realização dessas pessoas. Irem para o seu novo lar, de conseguirem recomeçar. Então, eu acredito que hoje foi um dia de agradecimento, de recomeço e de conquista, de saber que a atividade dessa casa realmente faz a diferença”, completou o coordenador.

Para os participantes, trata-se da recuperação da dignidade e da reconstrução de um novo futuro, falou o coordenador. “A importância maior é eles terem a dignidade deles de volta. Muitos dos internos aqui, na busca ativa, nós conseguimos trazer com muita fala, com a palavra de Deus, e aqui a gente muda totalmente a vida deles”, destacou.

Durante o processo, os internos são apoiados com retirada de documentos, acesso a benefícios sociais, conclusão dos estudos e formação técnica. Muitos também passam a compor a equipe multidisciplinar da ecoterapia. “Oferecemos essa atividade junto com um programa social de estudo e terapias, que fazem com que eles cheguem no final do tratamento e consigam realizar esses dias aqui de agradecimento”, finalizou.

Confira vídeo e mais imagens: