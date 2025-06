Projeto “Águas do Caquetá” mobiliza jovens de Porto Acre pela preservação ambiental

A esperança por um futuro mais sustentável brota do esforço coletivo de alunos da Escola Pública Estadual Rural União e Progresso, localizada em Porto Acre. Com o projeto Águas do Caquetá, os estudantes estão transformando consciência em ação ao cuidar de um dos principais recursos naturais da região: a nascente que deságua no igarapé Preto, conhecida como manancial do Caquetá.

A iniciativa, que integrou recentemente a mostra Viver Ciências Itinerante, agora avança ainda mais longe: está concorrendo a uma vaga na etapa municipal da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, evento de grande relevância que reúne propostas de todo o país voltadas à construção de um Brasil mais verde e justo.

O projeto nasceu da percepção de que a nascente, vital para a comunidade, estava sendo negligenciada. “É triste ver a água, fonte de vida, sendo sufocada pela poluição. Precisamos mudar isso”, relatou a estudante Ingrid Passarini, que participou ativamente das ações de limpeza e conscientização.

Sob a orientação do professor André Lucas dos Santos Ricardo, e com o apoio de coorientadores e demais docentes, o projeto promoveu oficinas, rodas de conversa, visitas de campo, plantio de mudas nativas e produção de materiais educativos com foco na sensibilização ambiental.

Entre os principais resultados observados, destacam-se:

Maior engajamento dos alunos e da comunidade escolar na preservação da nascente;

Adoção de práticas sustentáveis dentro e fora da escola;

Criação de campanhas permanentes e grupos ecológicos;

Valorização do recurso hídrico local e da educação ambiental.

Além de despertar a consciência ambiental, o projeto mostra o protagonismo juvenil na transformação da realidade local. “A juventude tem o poder de mudar o mundo, e estamos começando pela nossa casa, pela nossa água”, destacou a aluna Ingrid, após plantar uma muda de graviola nas proximidades da nascente.

O projeto Águas do Caquetá é mais do que uma ação pontual — é um chamado à responsabilidade, ao cuidado e ao respeito pela natureza. E agora, representando Porto Acre na conferência municipal, carrega consigo o sonho de um futuro mais limpo, verde e consciente para todos.