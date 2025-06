Projeto apoiado pelo Fundo Social ganha medalha de 1° lugar em jogos estaduais de 2025

Nesta última quinta-feira, 12, o time de Basquete Feminino – Categoria B que conta com atletas de 12 a 14 anos da Escola João Sato, visitaram a agência do Sicredi para comemorar e agradecer o apoio da Cooperativa, através de iniciativas que apoiam ações sociais ligadas ao esporte e que contribuíram para que o time chegasse ao título de 1º lugar na etapa regional dos Jogos Escolares e Estudantis do Estado.

A equipe foi comandada pela professora Lizia Kelle dos Santos Almeida, que celebrou a conquista ao lado das alunas e destacou o empenho e disciplina de toda a equipe que participou do campeonato deste ano. Além disso, outras professoras e instituições contribuíram para viabilidade da modalidade do basquete no município, fortalecendo o esporte para adolescentes e jovens da rede pública de ensino.

O Fundo Social que apoia através de recurso financeiros uma das entidades pela qual as atletas fazem parte, é uma iniciativa que materializa o propósito do cooperativismo que é construir uma sociedade prospera e coletiva. Apenas em 2024 o Fundo Social do Sicredi impactou mais de 80 mil pessoas nas áreas de atuações da Cooperativa no Mato Grosso, Acre e Amazonas. Com objetivo de atender entidades privadas sem fins lucrativos, desde 2020 a Sicredi Biomas disponibiliza parte dos resultados para apoiar causas sociais em prol das comunidades em que está inserida.

Neste ano, o Fundo Social do Sicredi disponibiliza novamente 5% de seus resultados para contribuir com a viabilidade de projetos voltados a cultura, educação, lazer, esporte, saúde e meio ambiente. De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, a Cooperativa atua há 36 anos contribuindo com as comunidades e transformando realidades.

Se inscreva no Fundo Social do Sicredi de 2025 ou compartilhe essa informação com entidades que realizam projetos que beneficiam sua região. Acesse: Sicredi na Comunidade e busque por Fundo Social.

