Promessa de equipe espanhola entra em coma após atropelamento

Zeben Ramos, zagueiro de 23 anos do time C do Las Palmas, foi vítima de um atropelamento na última segunda-feira (9/6) em Gran Canária, na Espanha. O motorista envolvido no acidente fugiu do local.

O clube informou que Zeben Ramos sofreu um traumatismo cranioencefálico e precisou passar por cirurgia. O atleta se encontra em estado crítico e em coma induzido. As atividades das categorias de base do Las Palmas foram suspensas em sinal de respeito.

Ramos é considerado uma das grandes promessas do Las Palmas. O jogador é natural de Gran Canária e já passou pelas categorias de base do Huesca, antes de chegar ao clube amarelo. No time, ele se tornou profissional ao subir para a equipe C.