Pronto-Socorro de Rio Branco tem princípio de incêndio e Corpo de Bombeiros são acionados

Um princípio de incêndio em uma das unidades do sistema de ar-condicionado do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (7). O incidente ocorreu em uma sala de máquinas do setor de Tecnologia da Informação, na área próxima ao heliponto, acima do 5º andar do hospital, onde ficam os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com o diretor da unidade, Lourenço Vasconcelos, uma das condensadoras apresentou fumaça, o que motivou o acionamento da equipe de emergência para avaliação técnica e garantia da segurança no local.

Apesar do susto, não houve feridos e também não foi necessária a evacuação de pacientes ou profissionais de saúde. A situação foi rapidamente controlada com o apoio dos bombeiros, que seguem monitorando o local como medida preventiva.

Nota de Esclarecimento

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio da direção do pronto-socorro de Rio Branco, informa que, na tarde deste sábado (7), foi registrado um princípio de incêndio em uma sala de máquinas do setor de Tecnologia da Informação, área isolada da unidade hospitalar, sem acesso ao público nem relação com os espaços de atendimento.

A situação foi prontamente controlada com o apoio do Corpo de Bombeiros, sem necessidade de remoção de pacientes e sem risco à integridade dos internados ou profissionais.

Todas as medidas de segurança foram adotadas de forma imediata, garantindo a continuidade dos atendimentos e a normalidade no funcionamento da unidade.

Lourenço Vasconcelos

Diretor do pronto-socorro de Rio Branco

Veja o vídeo: