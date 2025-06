Protesto de professores em greve tem confusão em frente à SEE-DF

Um protesto de professores em greve teve confusão em frente à sede da Secretaria de Educação do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (3/6). Os educadores entraram em greve na segunda (2/6).

Segundo o Sindicato dos Professores do DF (Sinpro-DF), a manifestação no Shopping ID, na Asa Norte, começou de maneira pacífica, mas os servidores públicos teriam sido recebidos com jatos de spray de pimenta por seguranças da pasta.

“Os professores vieram em um protesto pacífico para o governo reabrir as negociações para o fim da greve, mas fomos recebidos com truculência e gás de pimenta”, afirmou Samuel Fernandes, diretor do Sinpro-DF.

Conforme o relato de sindicalistas, diversos professores e professoras passaram mal. O Shopping ID fechou as portas e impede a entrada de manifestantes e da imprensa nas dependências do prédio.

“Viemos para chamar a atenção da pessoa mais interessada em resolver o problema da educação, a secretária e professora da rede pública Hélvia Paranaguá. É uma manifestação pacífica para mostrar que a nossa greve é legítima e a educação precisa ser colocada no orçamento do Distrito Federal”, pontuou Márcia Gilda, diretora do Sinpro-DF.

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria de Educação sobre o episódio. O espaço segue aberto para manifestações.

Segundo Rodrigo Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores do DF (CUT-DF), o shopping teria fechado as portas após o começo do protesto. Professores manifestantes teriam ficado presos no prédio.

A Polícia Militar (PMDF) foi chamada para o local. Segundo a corporação, a manifestação tem participação de aproximadamente 100 pessoas.