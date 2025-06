Provas do concurso da Susep serão aplicadas neste domingo (8) em Rio Branco e nas demais capitais

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realiza neste domingo (8) as provas do concurso público nacional, com aplicação simultânea em todas as capitais brasileiras, incluindo Rio Branco (AC). A banca responsável pela organização do certame é o Cebraspe (antigo Cespe).

As avaliações, compostas por questões objetivas e uma prova discursiva, começam às 13h, seguindo o horário oficial de Brasília. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 11h30 e fechados pontualmente às 12h30. Os candidatos devem chegar com antecedência, levando documento de identidade original com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica preta, fabricada em material transparente.

A consulta ao local exato de prova deve ser feita de forma individual, por meio dos sites do Cebraspe e da própria Susep. Cada inscrito deverá comparecer exclusivamente ao endereço indicado no cartão de confirmação de inscrição.

Também já está disponível a planilha com a quantidade de inscritos por vaga, o que permite que os candidatos acompanhem a concorrência em cada área. Informações detalhadas e documentos oficiais do concurso estão disponíveis nos portais da Susep e do Cebraspe.