Provas do concurso do CRO-AC acontecem neste domingo; veja o que é obrigatório levar

Os candidatos que irão participar do concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) devem se preparar: as provas serão aplicadas neste domingo (22) de junho. A informação é do Instituto Quadrix, responsável pela organização do certame.

O horário de abertura dos portões está marcado para 12h45 (horário de Brasília), e o fechamento ocorrerá pontualmente às 13h45. Após esse horário, não será permitida a entrada de nenhum candidato, mesmo que esteja no local.Os concorrentes já podem conferir o local de aplicação da prova no site oficial do Instituto Quadrix: concursos.quadrix.org.br. A consulta é individual, mediante login.

A duração da prova depende do cargo pretendido. Candidatos aos cargos de nível médio e técnico terão 3 horas para concluir a prova objetiva. Já para os cargos de nível superior, o tempo será de 4 horas, contemplando tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva.

Para acessar a sala de aplicação, o participante deverá apresentar um documento oficial de identidade com foto. Serão aceitos: carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho impressa, CNH impressa com foto, além de versões digitais como e-Título e RG Digital (desde que apresentem foto e assinatura).

Documentos como certidão de nascimento, título de eleitor, carteira de estudante, cópias mesmo autenticadas ou documentos danificados não serão aceitos em hipótese alguma.Além do documento, os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta (fabricada em material transparente) e o comprovante de inscrição no concurso.