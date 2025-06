PSDB realiza convenção nacional para decidir sobre fusão com Podemos

O PSDB realiza, nesta quinta-feira (5/6), a 17ª Convenção Nacional do partido, em Brasília (DF), para decidir de forma definitiva sobre a fusão da sigla com o Podemos. Participam do processo de votação parlamentares e delegados estaduais. O evento está marcado para às 8h30 (horário de Brasília) na sede nacional da legenda.

O Podemos também caminha para fazer a convenção própria e aprovar a união com o PSDB. Hoje, o PSDB tem três senadores e 13 deputados federais. Já o Podemos tem quatro senadores e 15 deputados. Caso a fusão avance, a bancada do novo partido pode ter, portanto, sete senadores e 28 deputados, se todos os parlamentares que compõem as siglas permanecerem depois da união.

Ainda não há definição sobre qual será o nome da nova legenda. Há quem defenda que, por enquanto, o novo partido se chame “PSDB-Podemos”. A escolha oficial do novo nome deve ficar para depois da fase de aprovação da fusão, mas já existem alguns nomes cogitados, como: “Juntos 20” e “Moderados”.

Depois que cada legenda aprovar a fusão, a criação do novo partido ainda precisará ser aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).