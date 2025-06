PT acredita que Bolsonaro selou destino ao depor a Moraes: “Prisão”

Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias acredita que Bolsonaro não conseguiu rebater as acusações durante depoimento ao ministro Alexandre de Moraes (STF), nesta terça-feira (10/6).

“Bolsonaro perdeu a chance de se defender e enfrentar os fatos. Acho que o destino de Bolsonaro está selado: vai ser condenação e prisão”, disse o parlamentar à coluna.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ)

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo 2 de 2

Deputado Lindbergh Farias

KEBEC NOGUEIRA/ METRÓPOLES @kebecfotografo

Líder do PT embasa raciocínio:

“Bolsonaro não conseguiu, em nenhum momento, confrontar as fartas provas materiais. Foi como se ele estivesse numa live, mas sem enfrentar e rebater. Por exemplo: o que ele esclareceu sobre a operação Punhal Verde e Amarelo [que consistia em atentados contra Lula, Moraes e Geraldo Alckmin]? E as gravações, o deslocamento dos kids pretos [militares] e o dinheiro, pagamento para Braga Netto?”, prosseguiu.

“Reunião no dia 9 de novembro [de 2022], quando o general Mario Fernandes imprime várias minutas e leva ao Alvorada… Bolsonaro não conseguiu se contrapor aos depoimentos dos comandantes do Exército e Aeronáutica sobre a minuta do golpe. A forçação da anulação da eleição, falar em estado de sítio como se isso fosse jogar nas quatro linhas. Estado de sítio não é para isso”.

“Foi um depoimento protocolar, que Bolsonaro tentou transformar em live. Moraes, com razão, não quis fazer um depoimento como Moro fez com Lula, até para Bolsonaro não se colocar como vítima no processo”, concluiu Lindbergh.