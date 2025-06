Punido por estilo excessivo? Técnico toma multa por usar terno de oncinha durante jogo

O técnico Segundo Castillo, treinador do Barcelona de Guayaquil, foi multado em US$ 50 mil (R$ 279,84 mil) pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por ter realizado publicidade durante uma partida da Libertadores. Ele é conhecido por seus diversos ternos “malucos” a cada jogo da equipe.

Em uma das aparições no confronto diante do River Plate (Argentina), vencida pelos argentinos por 3 a 2 em Guayaquil, o técnico estava vestido com um terno de onça, porém com um emblema redondo em seu blazer. O objeto faz parte de uma ação publicitaria com a empresa nacional de loterias do Equador ao lado do técnico.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/x Reprodução/x Reprodução/x Reprodução/x Voltar

Próximo

O acordo de publicidade pessoal firmado entre o comandante e a companhia, sem conhecimento prévio da CONMEBOL. Dessa maneira, a ação foi considerada pela entidade com marketing de emboscada, algo proibido pelo regulamento da competição.

De acordo com o manual do torneio, não está permitido “qualquer tentativa por parte de uma entidade, marca ou pessoa não autorizada de obter associação indevida de seus produtos, além da sua imagem comercial em qualquer competição da Conmebol”.