Pura emoção! Gusttavo Lima se comove e homenageia senhora que perdeu o filho durante show

Gusttavo Lima protagonizou um dos momentos mais emocionantes de sua carreira durante um show em Votorantim, no interior de São Paulo, no último fim de semana. Ao conhecer a história de Dona Júlia, uma senhora que perdeu o filho no início do ano, o cantor sertanejo se emocionou, chamou-a ao palco e prestou uma homenagem comovente. O gesto sensibilizou o público, que acompanhou a cena com lágrimas e aplausos.

Em um gesto de profunda conexão, o “Embaixador” se ajoelhou diante de Dona Júlia, olhou em seus olhos e cantou com muita emoção a música “Mãe”. O momento foi carregado de significado e lágrimas, tanto para o cantor quanto para a homenageada. Sem dúvidas, uma lembrança que ficará marcada para sempre na vida dela e na trajetória de Gusttavo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gusttavo Lima e fã Dona Júlia Reprodução: Instagram Gusttavo Lima Reprodução: Instagram Gusttavo Lima Foto: @marcussoarez-25 Gusttavo Lima Divulgação / SBT Voltar

Próximo

Nas redes sociais, os fãs também expressaram sua emoção. “Que lindo, me emocionei daqui também”, comentou um seguidor na página Versonho Oficial. Outra fã escreveu: “Ele é escolhido do Senhor, eu não tenho dúvidas”, reforçando o quanto o gesto tocou a todos.