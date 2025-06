Puro Luxo! Marina Ruy Barbosa aposta em look com joias que podem passar de R$ 1 milhão

Deslumbrante, Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, chamou atenção ao surgir com um vestido dourado e ricamente detalhado durante um evento na Casa Fasano, em São Paulo, na noite de terça-feira (10/6). O visual glamouroso foi complementado por joias avaliadas em cerca de R$1 milhão. Um espetáculo de sofisticação!

Entre os acessórios de destaque, a atriz apostou em uma bolsa cintilante e em um colar da icônica linha Serpenti, da Bvlgari. Um modelo semelhante, confeccionado em ouro rosa 18K e cravejado com pavê de diamantes na cabeça e na cauda da serpente, está avaliado em impressionantes R$572 mil. A peça usada por Marina, possivelmente exclusiva, foi combinada com uma pulseira da mesma coleção, cujo modelo mais caro pode chegar a R$425 mil. Somadas, as joias ultrapassam facilmente a marca de R$1 milhão.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Marina Ruy Barbosa Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News Marina Ruy Barbosa Foto: Andy Santana e Manu Scarpa/ Brazil News Atriz e empresária Marina Ruy Barbosa disse à revista Glamour que sonha em ser mãe Reprodução Instagram Atriz e empresária Marina Ruy Barbosa disse à revista Glamour que sonha em ser mãe Reprodução Instagram Marina Ruy Barbosa durante sua aparição no tapete vermelho de Cannes nesta segunda-feira (19/5) Foto: Brazil News Voltar

Próximo

E isso sem contar a exuberante aliança de noivado da atriz, avaliada em mais de R$6 milhões. A joia, presente do noivo, o empresário bilionário Abdul Fares, com quem Marina está desde abril de 2023, é toda cravejada com diamantes em corte navete (são diamantes com formato elíptico, caracterizados por pontas agudas nas extremidades), reforçando ainda mais o ar único do look.

A noite de Marina foi ainda mais marcante com uma rara aparição pública ao lado de Abdul Fares. O casal assistiu à vitória do Brasil por 1 a 0 contra o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Animada, a atriz, que recentemente chamou a atenção por seu braço roxo no Festival de Canes, também soltou a voz com o grupo Inimigos da HP durante a comemoração.