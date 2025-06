QI elevado! Whindersson Nunes revela que é superdotado

Whindersson Nunes, de 30 anos, participou do podcast Pivotando, do SBT News, e revelou ser superdotado. No bate-papo, o humorista, que já voltou a se apresentar com seus shows de humor, contou que recebeu o diagnóstico de QI elevado, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação no começo do ano.

“Eu fiz um teste neuropsicológico, deu um QI elevado, altas habilidades para criatividade, o que é muito legal. Mas também tiveram coisas ruins: compulsividade e impulsividade. Eu sou uma pessoa muito impulsiva. Para mim tudo é agora, tudo é na hora”, afirma.

Whindersson faz 1ª aparição após internação Fotos: Will Dias / Brazil News Whindersson Nunes está internado, de forma voluntária, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo

Por causa dessa impulsividade, Whindersson explicou que tem facilidade em cancelar compromissos que tinha na agenda com facilidade. “Eu não sei, para mim, dentro da minha cabeça, é uma facilidade tão grande (…) É um traço da impulsividade que passa na minha cabeça ‘vou ou não vou?’, e eu escolho o ‘não vou’, entende?”, explicou.

Por fim, o humorista compartilhou que, após receber o diagnóstico de superdotação, passou a compreender melhor diversos comportamentos que manifestava na época da escola, como o desinteresse por algumas matérias e o entusiasmo intenso por outras. Entender sua forma singular de aprender e perceber o mundo ajudou a ressignificar experiências do passado.

O que é uma pessoa superdotada?

Segundo a perspectiva da neurodiversidade, a superdotação é uma forma de funcionamento cognitivo que se manifesta por um alto nível de inteligência em uma ou mais áreas específicas. Pessoas superdotadas costumam demonstrar profundidade de pensamento, sensibilidade intensa e uma grande capacidade de aprender, processar e aplicar conhecimentos com rapidez e originalidade. Mais do que absorver informações, elas conseguem transformá-las em soluções criativas e inovadoras, o que as torna únicas em seus modos de pensar, sentir e interagir com o mundo.