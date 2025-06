Quadro do Fantástico tira sarro de Neymar e faz comparação com criança mimada

O quadro “Isso a Globo Não Mostra”, exibido no Fantástico neste domingo (8), chamou a atenção do público ao fazer uma sátira envolvendo o craque Neymar. O humor surgiu a partir da expulsão polêmica do jogador durante uma partida contra o Botafogo, e foi embalada com a clássica ironia do quadro que mistura bastidores, gafes e montagens bem-humoradas dos conteúdos da própria emissora.

Desta vez, a sátira usou como pano de fundo o programa “É de Casa”, da TV Globo. Enquanto imagens de Neymar protestando em campo eram exibidas, a apresentadora Rita Batista fazia um discurso sobre educação positiva para lidar com crianças descontroladas em público.

— Por exemplo, você já se viu numa situação dessas? No shopping, na rua, a criança começa a fazer um escândalo. Grita, bate o pé, se joga no chão, todo mundo passa, fica olhando. Faz o que nessa hora? Pois o bem-estar vai te ajudar com as dicas da educação positiva. Olha lá, eita minha gente — disse Rita, enquanto o vídeo mostrava Neymar em um momento que reclamava com companheiros de equipe.

Expulso no confronto contra o Botafogo após fazer uma falta dura – recebeu o primeiro amarelo – e depois por fazer um gol com a mão, Neymar tem colecionado polêmicas dentro e fora dos gramados, o que acabou alimentando o tom da sátira.