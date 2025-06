Quaest: para 44%, governo Lula é pior do que o de Bolsonaro

A terceira rodada da pesquisa Genial/Quaest em 2025, divulgada nesta quarta-feira (4/6), apontou que, para 44% dos eleitores, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é pior do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto 45% avaliam que a gestão está abaixo do que esperavam.

Cerca de 36% entendem que o governo de Lula não está nem melhor nem pior, e 16% afirmam que está melhor. A pesquisa apontou também que 57% desaprovam o governo Lula, enquanto 40% aprovam.

Os números mostram alta desaprovação, mas estabilidade: em relação à pesquisa anterior, a parcela que não aprova o governo do petista oscilou um ponto percentual para cima — de 56% para 57%. A aprovação também caiu um ponto percentual – de 41% para 40%.

A pesquisa dedicou um bloco ao esquema de fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), esquema revelado pelo Metrópoles. Segundo o levantamento, 8% atribuem a responsabilidade às entidades que fraudaram as assinaturas dos aposentados, mesmo percentual dos que responsabilizam o governo Bolsonaro.

Católicos

Pela primeira vez, a desaprovação do presidente Lula entre os católicos, de 53%, superou a aprovação, de 45%. A desaprovação do governo continua a subir no grupo que declara não ter posicionamento político 61% contra 59% em março.

O Nordeste segue como a única região que aprova o governo – 54%. No Sudeste, a região mais populosa, a desaprovação alcançou 64% dos entrevistados, batendo novo recorde.

A pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas, com margem de erro estimada em dois pontos percentuais. As entrevistas foram realizadas com brasileiros de 16 anos ou mais.