Qual é a sua junina favorita no Concurso Estadual de Quadrilhas? Vote quantas vezes quiser na sua campeã!

O clima de festa já tomou conta da capital acreana. Entre os dias 24 e 29 de junho, a Gameleira, em Rio Branco, será o palco do Arraial Cultural 2025, um dos eventos mais tradicionais do calendário junino do estado. O grande destaque será o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, que promete emocionar o público com apresentações que celebram a cultura, a inclusão social e a resistência das tradições populares.

Fique por dentro das quadrilhas tanto da capital como do interior e vote na que você acha que vai faturar o título de Campeã Estadual 2025.

Junina Pega-Pega

A Quadrilha Junina Pega-Pega, fundada em 1996 no bairro Conquista, em Rio Branco, apresenta para o Concurso Estadual o espetáculo “É de Laço e de Nó”, que promete emocionar e reafirmar o compromisso com a cultura e a tradição juninas.

Assanhados na Roça

A Quadrilha Junina Assanhados na Roça, surgida na Comunidade Católica Nossa Senhora de Aparecida, no Bairro Boa Vista, leva ao público o tema “O Pedido – A estrela do sertão em uma noite de São João”, com expectativa de um espetáculo grandioso.

Escova Elétrica

Criada em 1999 e ensaiando na comunidade da Vila Acre, a Escova Elétrica busca o tetracampeonato estadual com o tema “Lenda do boi assombroso”, que fala sobre o boi protetor da mata e dos animais, em defesa da floresta.

Sassaricano na Roça

A Sassaricano na Roça, campeã nacional em 2024, desenvolve um trabalho social e traz para o Arraial o tema “Maria, Mãe da Pureza”, colocando amor, dedicação e emoção em cada ensaio.

Matutos na Roça

A Quadrilha Matutos na Roça, fundada em 2005, aposta no tema “A Força do Destino” para apresentar um espetáculo que quebre tabus e emocione a comunidade.

Malucos na Roça

A Malucos na Roça, com 25 anos de história e atual campeã estadual, apresenta o tema “O Boato”, que conta histórias de ribeirinhos sobre as mudanças climáticas.

C.L. na Roça

O Grupo Cultural Cristo Libertador na Roça, que completa 30 anos em 2025, traz o tema “Não Sei, Só Sei que Foi Assim”, inspirado no filme O Auto da Compadecida, prometendo animar o público com nostalgia e entusiasmo.

Junina Farofa de Capeta

A Junina Farofa de Capeta, de Sena Madureira, promete emocionar e conscientizar o público com o tema “Burro de Carga – O Fardo Nosso de Cada Dia”, uma reflexão sobre as desigualdades sociais e econômicas.

Explosão Junina

A Explosão Junina, de Plácido de Castro, apresenta o tema “Lampejo a Luz do Florescer”, homenageando a cultura popular nordestina e a fé como força transformadora.

Junina Matutos pelo Avesso

A Matutos pelo Avesso, de Tarauacá, traz “Abacaxi Gigante, o Fruto Rescendente”, unindo o simples ao extraordinário na dança das tradições.

Junina Tradição

A Junina Tradição, de Epitaciolândia, escolheu o tema “Padroeiro”, uma homenagem a São Sebastião, padroeiro do município.

Junina Manguaça

A Junina Manguaça, de Sena Madureira, apresenta “Dois Engenhos aos Arraiais, a Cachaça que Nos Atrai”, celebrando o trabalho nos engenhos e o encanto das noites de São João.

Junina Forrozeira

A Junina Forrozeira, de Porto Acre, aposta em “Entre Seringais e Batalhas, um Amor Proibido”, retratando a história do município e a luta de seu povo.

Agora é hora de o público participar dessa festa votando na enquete oficial. Escolha a sua quadrilha favorita e contribua para valorizar o esforço e o talento dos grupos que mantêm viva a tradição junina no Acre. O Arraial Cultural 2025 promete ser inesquecível, e o seu voto faz parte dessa história. Participe, compartilhe e venha prestigiar os espetáculos na Gameleira!

Vote o quanto quiser na sua favorita!