Quando a fama pesa: veja quem já abandonou os holofotes por excesso de exposição

A busca pela fama é o objetivo de muitos; mas para alguns, os holofotes se tornam um fardo. Recentemente, João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, compartilhou em entrevista ao podcast “Bagaceira Chique”, apresentado por Luciana Gimenez, que a intensa exposição pública levou o icônico apresentador a se afastar da televisão.

Ele não está sozinho nessa decisão; diversas celebridades optaram por deixar a carreira artística para preservar sua saúde mental e bem-estar. O portal LeoDias separou alguns dos mais memoráveis. Confira!

Ana Paula Arósio

Um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira nos anos 1990 e 2000, Ana Paula Arósio deixou uma carreira de sucesso repentinamente. Com papéis marcantes como em “Hilda Furacão” e “Terra Nostra”, a atriz se afastou completamente da mídia e da televisão em 2010, buscando uma vida reclusa no interior. Sua decisão teria sido motivada pelo cansaço com a rotina intensa e pela necessidade de preservar sua vida pessoal longe dos holofotes.

A relação da mídia com Ana Paula foi marcada por uma mistura de intenso interesse, especulação e certa invasão de privacidade, especialmente após sua decisão de se afastar da carreira artística. A atriz era presença constante em capas de revistas, campanhas publicitárias e programas de TV. Porém, mesmo no auge, Ana sempre manteve uma postura mais reservada, evitando a superexposição.

Foi em 2010 que Ana Paula rompeu contrato com a Globo de forma abrupta, se recusando a participar da novela “Insensato Coração”. A partir dali, começou seu afastamento do meio artístico e passou a viver reclusa, inicialmente no interior de São Paulo e depois no sul do país. Recentemente, ela reapareceu numa rara entrevista ao “Fantástico”, na Globo.

Lídia Brondi

A atriz Lídia Brondi, ícone das novelas dos anos 1980, como “Vale Tudo” e “Tieta”, também optou por deixar a fama. Após sofrer com crises de ansiedade e síndrome do pânico, ela abandonou a carreira artística e hoje atua como psicóloga, profissão que abraçou após sua saída da televisão.

Nos anos 1980 e início dos anos 1990, Lídia era uma das atrizes mais populares da televisão brasileira.

Porém, ela decidiu abandonar completamente a carreira artística e passou a se dedicar à psicologia. Após isso, não deu entrevistas, não participou de especiais da Globo e não comentou publicamente sua decisão.

Cecília Dassi

Conhecida por seus papéis como atriz mirim em produções da Globo, Cecília Dassi decidiu se afastar da carreira artística ainda jovem. Em entrevistas, revelou que a exposição precoce afetou sua saúde emocional. Atualmente, se dedica à psicologia, área em que também ajuda outras pessoas a lidarem com a pressão e os efeitos da superexposição.

Cecília começou na TV muito nova e ficou conhecida por papéis de destaque em novelas da Globo, como “Por Amor”, “Suave Veneno” e “Sete Pecados”. Ela era a “queridinha” dos atores mirins da época. A mídia acompanhava sua carreira com o típico tom carinhoso dado a “atores mirins crescidos”, com matérias sobre sua evolução, beleza, romances e transição para papéis mais adultos.

Em 2012, Cecília anunciou que estava deixando a atuação para seguir outra vocação: a psicologia. Na época, já estava cursando a faculdade e revelou que não se sentia mais motivada a continuar como atriz. A decisão foi pessoal, pensada, e não envolvia escândalos nem mágoas com a TV.

Amanda Bynes

A atriz norte-americana Amanda Bynes, conhecida por filmes como “Ela é o Cara” e “Hairspray”, enfrentou uma série de problemas pessoais e de saúde mental. Em 2010, ela anunciou uma pausa na carreira e, desde então, tem se mantido afastada dos holofotes, se dedicando aos estudos em moda e buscando uma vida mais tranquila longe da mídia.

A “nova queridinha da América” alcançou estrelato ainda na infância, com o programa “All That”, da Nickelodeon, e mais tarde com o próprio show “The Amanda Show”, que fez dela uma das maiores estrelas teen dos anos 2000.

Ela era tida como uma jovem talentosa, engraçada e promissora. A virada na cobertura da mídia aconteceu no início da década de 2010, quando Amanda passou a apresentar comportamentos instáveis e abandonou a carreira. A atriz enfrentou crises de saúde mental, problemas com substâncias e conflitos legais, como prisões por direção sob efeito de álcool ou drogas.

Em 2013, Amanda foi internada involuntariamente após colocar fogo na entrada da casa de um vizinho. A partir disso, sua mãe assumiu a tutela legal da atriz, em um caso parecido com o de Britney Spears. Mais tarde, foi revelado que Amanda foi diagnosticada com transtorno bipolar e dependência química. Ela começou tratamento e, aos poucos, voltou a uma vida tranquila.

Ela expressou o desejo de levar uma vida privada e protegida, longe dos holofotes. Hoje, evita entrevistas e declarações públicas.

Jack Gleeson

Famoso por interpretar o rei Joffrey na série “Game of Thrones”, Jack Gleeson decidiu abandonar a atuação após o fim de sua participação na produção. Ele expressou que a fama não era algo que desejava e optou por seguir uma vida acadêmica, estudando filosofia e teologia na Trinity College, em Dublin.

Joffrey Baratheon era um dos personagens mais cruéis, sádicos e detestados da série de sucesso da HBO; e o público não poupava ódio nas redes sociais. Havia memes, vídeos e piadas constantes sobre o “prazer” que seria ver Joffrey morrer.

Desde cedo, Jack diferenciava claramente seu trabalho da sua vida pessoal. Mesmo recebendo elogios por sua atuação, o ator não se sentia confortável com a fama e detestava a atenção midiática que veio com o sucesso da série. Disse ainda que a atenção excessiva e os holofotes eram angustiantes, especialmente para alguém tão jovem.

Sua decisão de se aposentar da atuação aos 21 anos, no auge da fama, o levou a voltar para a universidade; criar uma companhia de teatro independente, sem fins lucrativos, chamada Collapsing Horse; e evitar entrevistas.