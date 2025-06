Quantas frutas comer por dia para manter uma dieta saudável

As frutas são essenciais em uma alimentação equilibrada, segundo orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A recomendação é consumir pelo menos cinco porções de frutas, legumes e verduras por dia — sendo de duas a três porções exclusivamente de frutas.

De acordo com o guia da OMS, isso pode significar uma banana no café da manhã, uma fatia de mamão no almoço e uma maçã à tarde. Essa combinação ajuda a fornecer fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes importantes para a prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e até câncer.

Variedade amplia os benefícios

Frutas como maçã, pera e ameixa se destacam pela alta quantidade de fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal. Já as frutas cítricas, como acerola e laranja, são excelentes fontes de vitamina C e fortalecem o sistema imunológico.

Para garantir uma gama diversificada de nutrientes, é importante variar os tipos de frutas consumidas ao longo da semana. A diversidade ajuda a cobrir diferentes necessidades do organismo e evita a sobrecarga de um único tipo de açúcar ou nutriente.

Leia também

Moderação também é necessária

Apesar de naturais, as frutas contêm frutose — um tipo de açúcar que pode prejudicar o controle glicêmico quando consumido em excesso, especialmente por pessoas com predisposição ao diabetes.

Outro ponto de atenção são os sucos. Ao transformar a fruta em líquido, perde-se boa parte das fibras e concentra-se o açúcar, o que eleva o índice glicêmico. A recomendação é preferir sempre a fruta in natura.

Comer frutas diariamente é um hábito saudável, mas que deve ser feito com equilíbrio: de duas a três porções variadas por dia são suficientes para aproveitar seus benefícios sem exageros.