Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos mil gols? Veja lista completa

De volta à seleção brasileira após mais de um ano de ausência, Richarlison é a aposta de gols de Carlo Ancelotti para os compromissos da Amarelinha nesta Data Fifa.

Após passar em branco no empate sem gols diante do Equador, na estreia do italiano, o “Pombo” espera balançar as redes nesta terça-feira (10), quando o Brasil encara o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista ao GE, Richarlison falou sobre a relação com Dorival Júnior. O atual técnico do Corinthians chegou a chamar o centroavante para a Data Fifa de março de 2024, mas não colocou o “Pombo” em campo.

Apesar do fato, o atacante disse que tem boa relação com o técnico e que inclusive pediu um conselho a ele quando recebeu uma oferta para trocar o Tottenham, seu atual clube, para ir à Arábia Saudita.

“Fui convocado para (os amistosos contra) Inglaterra e Espanha, mas nem entrei nos jogos. Conversei com o Dorival para ser liberado e ele pediu para ficar para ajudar o grupo. Foi um momento complicado que serviu de aprendizado”, iniciou o centroavante.

“Nunca tive problema com o Dorival. Quando tive uma proposta da Arábia, ele foi o primeiro cara que eu liguei para saber o que pensava. Ele foi muito sincero ao dizer que o futebol lá não é tão visto assim”, disse Richarlison, que percebeu que perdia fôlego na corrida por uma vaga na seleção caso aceitasse a transferência.

“Para mim, ia ser ruim ir para lá. Deu a dizer que eu indo para lá era praticamente esquecer a seleção, e não era isso que eu queria. Não era isso que minha família sonhou. Sempre deixei claro que a seleção é prioridade. Primeiro, Deus e depois a seleção. Fiz a escolha certa”, finalizou.

