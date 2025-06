Quarteto Fantástico: tudo o que sabemos sobre o novo filme da Marvel

Está chegando a hora! Os fãs da Marvel podem ficar atentos porque em algumas semanas o mais novo filme do estúdio estará entre nós. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos promete recontar a história da primeira família da Marvel de uma nova maneira e com um estilo completamente novo, inspirado em um visual retrofuturista.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia em 24 de julho de 2025

Trailer traz revelação sobre Galactus, vilão de Quarteto Fantástico

Tocha Humana: herói é vivido por Joseph Quinn

O Coisa é vivido por Ebon Moss-Barchrach

O Coisa é um dos personagens Quarteto Fantástico

Quarteto Fantástico tem Vanessa Kirby e Pedro Pascal no elenco

Em novos pôsteres divulgados, a Marvel mostrou detalhes inéditos da produção, incluindo objetos e personagens que estarão no filme e um vislumbre de como será Nova York na produção.

Veja:

Novo pôster de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/O Coisa em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Vanessa Kirby como Sue Storm/Mulher Invisível em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Herbie em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Pedro Pascal como Reed Richards/Senhor Fantástico em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Joseph Quinn como Johnny Storm/Tocha Humana em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Elenco e personagens no filme

Pedro Pascal (The Last of Us) — será Reed Richards/Senhor Fantástico

Vanessa Kirby (Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1) — será Sue Storm/Mulher Invisível

Joseph Quinn (Stranger Things) — será Johnny Storm/Tocha Humana

Ebon Moss-Bachrach (O Urso) — será Ben Grimm/O Coisa

Ralph Ineson (A Bruxa) — será Galactus

Julia Garner (Inventando Anna) — será Surfista Prateada

Outros nomes do elenco são: Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles.

Quem é o Quarteto Fantástico

O Quarteto Fantástico é um grupo de heróis que ganha poderes após serem expostos a raios cósmicos durante uma missão espacial. A história de origem deles foi contada em 1961, em HQs criadas por Stan Lee e Jack Kirby.

Estavam na missão Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm e cada um deles obteve poderes únicos. Reed passou a ser capaz de esticar o corpo, Sue ganhou a habilidade de ficar invisível e criar campos de força, Johnny consegue deixar o corpo todo em chamas e Ben se tornou uma criatura feita de pedra.

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia em 24 de julho de 2025

Quarteto Fantástico no Marvel Studios

Apesar de terem sido retratados três outras vezes — uma em 1994, outra com dois longas, em 2005 e 2007, e a terceira em 2015 —, essa será a primeira que a Marvel Studios estará envolvida no projeto.

Os direitos de adaptação da equipe antes pertenciam à 20th Century Fox, empresa que foi adquirida pela Disney em 2019. Assim, a Marvel decidiu fazer um projeto próprio dos heróis, que são conhecidos como a primeira família da Marvel.

A nova versão, que será lançada em 24 de julho no Brasil, não será uma história de origem dos personagens, mas sim uma em que eles vivem em um universo retrofuturista inspirado nos anos 1960 e com aspectos tecnológicos.

História do filme

O filme fará parte da fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês), que será concluída com os filmes Vingadores: Doomsday e Vingadores: Guerras Secretas, previstos para estrear em 2026 e 2027, respectivamente.

Em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, a família será forçada a equilibrar os papéis como heróis com a força de seus laços familiares para defender a Terra da forte ameaça do deus espacial Galactus e de sua enigmática arauta, a Surfista Prateada. O plano do vilão é devorar todo o planeta e todos os seus habitantes.

O filme promete mostrar como os personagens lutarão juntos e as motivações dele, já que a vinda de Galactus à Terra deles aparenta ter motivações pessoais.

A Marvel também deu indícios, em trailers, de que o filme terá um foco ainda maior na dinâmica da família. Uma das revelações, inclusive, é de que Sue Storm estará grávida de Reed Richards em algum momento do longa. Nos quadrinhos, o primeiro filho do casal se chama Franklin Richards.