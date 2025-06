quase-500-mil-pessoas-receberam-a-vacina-da-gripe-no-df-neste-ano

Desde o início da campanha de vacinação da gripe, em 4 de abril, até o último dia 29, 478.252 doses da vacina haviam sido aplicadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Desse total, 154.384 doses do imunizante foram aplicadas no DF após a liberação para as pessoas acima de seis meses de idade, em 19 de maio.

Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe no DF está em 41,58% para idosos (166.948 mil doses); 25,76% para crianças (52.684 mil doses); e 4,62% para gestantes (1.232 mil doses).

Os estoques ainda contam com 206 mil doses disponíveis. Assim que as vacinas forem aplicadas, a SES-DF poderá solicitar novas remessas ao Ministério da Saúde.

De acordo com a SES-DF, o objetivo da ampliação da faixa etária é expandir ainda mais as coberturas vacinais e reduzir significativamente a circulação do vírus, além de diminuir casos graves da doença, inclusive os óbitos causados pela influenza.

Desde que o Governo do Distrito Federal (GDF) abriu a vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de seis meses de idade, em 19 de maio, 154.384 doses do imunizante foram aplicadas no DF

52.684 mil doses foram aplicadas em crianças

Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe no DF está em 41,58% para idosos (166.948 mil doses)

Número de óbitos no Brasil

Atualmente, o vírus influenza é a principal causa do aumento de óbitos por doenças respiratórias no Brasil.

De acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a vacinação contra a gripe reduz em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas dos grupos de alto risco.

A vacina, atualizada anualmente, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicada de forma simultânea a outras vacinas do calendário básico de imunização.

Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacina nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da SES-DF.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.