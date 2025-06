Quase metade da população acreana está endividada, aponta levantamento do Serasa

O Acre enfrenta uma preocupante crise: mais de 283 mil pessoas estão endividadas, o que representa 46,40% da população do estado, segundo dados atualizados da Serasa. Em Rio Branco, são mais de 160 mil moradores negativados, sendo que 70 mil acumulam dívidas com bancos.

No cenário nacional, o endividamento bancário atinge 35 milhões de brasileiros, com destaque para o cartão de crédito, empréstimos e cheque especial como principais causas.

Para tentar reverter esse quadro, a Serasa promove até o dia 30 de junho um mutirão emergencial de negociação em parceria com mais de 40 instituições financeiras. A ação oferece até 97% de desconto em dívidas bancárias e permite parcelamentos acessíveis. Os interessados podem negociar de forma prática e segura pelo site da Serasa, aplicativo oficial, WhatsApp ou presencialmente em agências dos Correios.

A renegociação pode ser feita de forma 100% digital, com pagamento via Pix, que garante a retirada imediata do nome dos cadastros de inadimplência.

A iniciativa busca facilitar o acesso dos consumidores a acordos com condições mais vantajosas, promovendo o recomeço financeiro de milhões de brasileiros afetados pela perda de renda, desemprego e imprevistos.