Que fase! Zé Felipe revela perrengue após retorno ao Brasil e desabafa

Zé Felipe retornou ao Brasil após uma turnê musical em Portugal e mostrou que foi carinhosamente recebido pelas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Mas nem tudo foi perfeito nessa volta… Isso porque o cantor revelou um perrengue: sua mala com o presente dos herdeiros foi extraviada.

Nas redes sociais, Zé desabafou sobre o problema com a bagagem: “Gente, e eu que arrumei uma mala de presentes pra Maria Alice, pra Flor, pro Zé… A mala foi extraviada”, contou ele.

O ex-marido de Virginia Fonseca ainda relatou que estava tentando resolver a questão e que as Marias não paravam de perguntar sobre os presentes.

Virginia e Zé Felipe anunciaram separação no dia 27 de maio

Zé Felipe e Virginia tem três filhos juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Virginia e Zé Felipe estavam casados há cinco anos

Virginia e Zé Felipe

“Cheguei no aeroporto, a primeira coisa que a Mariazinha me pergunta: ‘Cadê os presentes?’. Não tem base. Agora, to indo atrás dessa mala… Correria!”, desabafou.

Reencontro as filhas

Zé Felipe reencontrou as filhas, Maria Alice e Maria Flor, pela primeira vez após o anúncio da separação de Virginia. Nas redes sociais, o cantor mostrou o momento em que foi recebido pelas meninas ao chegar em Goiânia.

“Melhor recepção do mundo. O papai ama vocês demais, minhas Marias”, declarou ele, que ainda mostrou que as duas seguravam cartazes com mensagens para o artista. “Papai, te amamos”, “José Felipe” e “Amor” foram alguns dos dizeres escritos.

Zé Felipe estava em Portugal realizando uma série de shows. Foi lá, inclusive, que o cantor e a influenciadora Virginia Fonseca decidiram dar um ponto final na relação, pegando a todos de surpresa.

Ainda nas redes sociais, Zé Felipe explicou que ainda não reencontrou o caçula, José Leonardo, porque o bebê estava em uma consulta médica. Posteriormente, ele também mostrou o momento com o menino.