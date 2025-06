Que frio: chuvas e geadas atingem o país nesta 4ª; confira o clima

A quarta-feira (11/6) deve ser de chuva e temperaturas mais baixas na maior parte do Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Sul e o Sudeste devem ter precipitações em volumes mais significativos, e o frio deve atingir algumas regiões de forma mais intensa.

Segundo o órgão, a frente fria que ainda está sobre o oceano consegue jogar umidade para a faixa litorânea, o que provoca chuvas, especialmente em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia.

Alertas meteorológicos

O Inmet emitiu sete avisos de chuvas intensas e acumuladas, além de declínio de temperaturas para esta quarta. Os alertas são válidos para o Distrito Federal e para mais 16 unidades da Federação. Veja:

Acre

Amazonas

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja: