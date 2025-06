Quem é a cantora e modelo brasileira que morreu pós-procedimento na Turquia

A cantora e modelo brasileira Ana Bárbara Buhr Buldrini, 31, morreu no último dia 15 de junho, após realizar uma cirurgia plástica na Turquia.

Nascida em Belo Horizonte, Ana deixou o Brasil em 2016, quando decidiu sair em busca de realizar o sonho de se tornar cantora. Ana B, como era conhecida pelos fãs, havia lançado sua última música no dia 13 de junho.

Atualmente, a artista se dividia entre Brasil e Moçambique, onde morava ao lado do marido e empresário, Elgar Miles de Hermes Souza, com quem havia se casado há pouco mais de um mês. O casal se conheceu em Roma, na Itália, enquanto Ana trabalhava como tatuadora em um estúdio local.

O casal sempre mostrava sua rotina nas redes sociais, destacando as viagens entre os países. Além disso, Ana usava seu perfil no Instagram para divulgar seu trabalho como cantora e modelo e, recentemente, mostrava também as gravações de suas músicas e videoclipes.

Entenda o caso

Bruno Buhr, irmão da artista, informou que Ana ganhou o patrocínio de uma instituição na Turquia para realizar a cirurgia. “Infelizmente a minha irmã não estava preparada, eles aceleraram o processo e obviamente fizeram de qualquer jeito. Minha irmã não teve poder de fala, ela somente seguiu as orientações médicas e aconteceu essa tragédia”, contou.

O marido de Ana relatou que, no sábado, os dois conheceram a família do médico e juntos foram para uma série de bares, onde consumiram bebidas alcoólicas, sem saber que a operação seria realizada no domingo (15).

De acordo com Elgar, no dia seguinte, quando o casal foi conhecer a clínica, o médico responsável pela cirurgia teria dito que uma cliente do hospital cancelou a cirurgia marcada, e naquele momento, Ana foi instruída a entrar na sala para realizar os exames pré-cirúrgicos imediatamente.

O casal chegou a questionar se não seria arriscado fazer a cirurgia naquele momento, mas o profissional responsável afirmou que não haveria problemas. A cantora entrou na sala de operação às 19h do último domingo, e a previsão era de que o procedimento durasse de 6 a 7 horas.

Às 22h30, Elgar foi informado de que a operação já estava praticamente terminada. Por volta das 2h da madrugada, o marido de Ana passou a questionar a demora da esposa, que segundo os funcionários, estava bem. Em certo momento, às 3h da manhã, empresário foi orientado a descer até a entrada do hospital, onde encontrou policiais, carros, o dono do hospital, médicos e assistentes, que confirmaram a morte de Ana.