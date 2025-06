Quem é a mineira desmentida pela Nasa após se dizer astronauta

Na última semana, por meio das redes sociais, a mineira Laysa Peixoto, de 22 anos, anunciou que foi escolhida para fazer parte do voo inaugural da Titans Space, uma empresa privada do mercado aeroespacial. A jovem viralizou na internet após afirmar ter sido selecionada para “se tornar astronauta de carreira” e que havia terminado o treinamento de astronauta pela Nasa em 2022.

Apesar disso, o Metrópoles apurou que Laysa não tem vínculos com a agência espacial norte-americana.

Leia também

Por meio das redes, a moradora de Contagem (MG) alega ter formação em física teórica e computação quântica. Ela teria, inclusive, recebido a Medalha de Honra da Nasa pela descoberta original do asteroide 2021 PS59, apesar de não mostrar documentos que comprovem tal informação.

Além disso, em 2023, Laysa teria sido selecionada para a lista Forbes Under 30, na categoria Ciência e Educação. “Entre conquistas marcantes e lutos silenciosos, decidi que nada poderia me parar, mesmo no ano mais desafiador da minha vida. Foi assim que as oportunidades me encontraram, afinal, para alcançar metas nunca antes alcançadas, são necessários esforços nunca antes feitos”, escreveu a mineira em agradecimento à revista.

No site da Forbes, a descrição de Laysa diz que a jovem liderou uma equipe na criação de uma tecnologia capaz de extrair água da superfície da Lua.

Nasa nega vínculo com a brasileira

A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) confirmou ao Metrópoles que a mineira Laysa Peixoto não tem vínculos com a instituição.

“Esta pessoa não é funcionária da Nasa, pesquisadora principal ou candidata a astronauta. O Programa L’Space é um workshop para estudantes — não é um estágio ou emprego na Nasa. Seria inapropriado alegar afiliação à Nasa como parte dessa oportunidade”, argumentou a agência.

A jovem também conta ser estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e afirma, em uma rede social profissional, que faz, atualmente, mestrado em aplicação de computação e física quântica na Universidade Columbia, em Nova York.

Ao Metrópoles a Universidade Columbia informou, “em referência à sua consulta sobre Laysa Peixoto Sena Lage, não consigo localizar nenhuma informação sobre esse indivíduo em nossos registros”.

A UFMG informou que a jovem foi desligada da instituição depois que deixou de se matricular para o segundo período letivo de 2023 do curso de física.

A reportagem tenta contato com Laysa Peixoto, porém, até a publicação dessa reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.