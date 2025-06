Quem é a prefeita que deu o que falar após postar vídeo dançando de biquini

Prefeita de Marituba, município que fica na região metropolitana de Belém, no estado do Pará, Patrícia Alencar (MDB-PA) ficou na boca do povo após compartilhar um vídeo dançando forró só vestida de biquini. A prefeitura até emitiu uma nota sobre sua gravação publicada na sua conta privada do Instagram que conta apenas com 186 seguidores. A reportagem do portal LeoDias dá detalhes sobre quem é ela.

A funcionária da prefeitura nasceu em Bodocó, no sertão de Pernambuco e se mudou para Marituba há cerca de 16 anos. Ela é mãe de três filhos: Francisco, José e Maria e iniciou como trabalhadora vendendo baldes e bacias na feira da cidade.

Patrícia chegou a cursar Medicina, mas deixou de lado e se consolidou como empreendedora antes de entrar na carreira política, profissão que segue até hoje. Há cinco anos, ela foi eleita pela primeira vez e marcou a cidade sendo a primeira mulher a assumir o cargo. Os eleitores aprovaram sua gestão e a reelegeram ano passado.

Ela postou o vídeo em sua conta pessoal, que tem poucas pessoas que a seguem, mas no seu perfil profissional, Patrícia tem mais de 836 mil seguidores.