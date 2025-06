Quem é “Doze”, cearense e membro do CV que vivia em bunker na Rocinha

A Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público do Ceará e as secretarias de Segurança Pública dos dois estados, fez buscas em uma mansão na Rocinha (RJ), no último sábado (31/5).

O local, que funciona como uma espécie de bunker, com piscina e academia, pertence a Anastácio Paiva Pereira (foto em destaque), conhecido também como “Doze” ou “Paizão”.

O cearense é membro do Comando Vermelho (CV).

Veja vídeo:

Mais detalhes da operação:

“Doze” é apontado como um dos chefes da facção criminosa cearense responsável por comandar o tráfico em Santa Quitéria, no interior do estado do Ceará.

Contra ele, há cinco mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

No dia da operação, com a chegada dos policiais, cerca de quatrocentos criminosos fugiram para a mata.

Segundo testemunhas, houve troca de tiros, e um policial militar foi baleado. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto e está fora de perigo.

Os policiais identificaram sinais de que uma festa havia ocorrido no local na noite anterior: carnes e bebidas ainda estavam na área gourmet da casa.

Além da mansão, foi descoberto um prédio que servia de alojamento dos criminosos cearenses, uma espécie de hospedagem mantida com apoio do CV carioca.

Durante a operação, foram apreendidos quatro fuzis, duas pistolas, um revólver, um fuzil de airsoft, munição e drogas. Dos 29 mandados de prisão, apenas um foi cumprido.

As investigações ficaram a cargo do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Ceará, em parceria com o Gaeco do Rio.