Quem é Khaby Lame, mais seguido no TikTok e que foi preso nos EUA

Acostumado a viralizar no Tiktok, Khaby Lame estampou as páginas policiais após ser preso nos Estados Unidos. Ele foi detido por agentes de imigração após “exceder o prazo de validade do visto”. A celebridade da internet foi liberada no mesmo dia.

Lame, de 25 anos, nasceu no Senegal e tem cidadania italiana. Ele viralizou na internet após satirizar vídeos em que pessoas complicavam tarefas consideradas simples. Para isso, ele abusava das expressões faciais e ainda fazia gestos sarcásticos com as mãos.

O jovem criou a conta no Tiktok em 2020, após perder o emprego durante a pandemia. Amante de futebol, ele costumava gravar com camisas de times e já esteve ao lado de grandes estrelas do esporte, como Vini Jr.

Khaby Lame comparece ao Met Gala 2025

Khaby Lame observa, no grid antes do Grande Prêmio do Brasil de F1, no Autódromo José Carlos Pace, em 03 de novembro de 2024

Khaby Lame comparece ao Met Gala 2025, que celebra “Superfine: Tailoring Black Style”, no Metropolitan Museum of Art, em 5 de maio de 2025

Prisão de Khaby Lame

O astro do TikTok Khaby Lame foi detido por agentes de imigração dos Estados Unidos após “exceder” o prazo de validade do visto”, segundo informaram as autoridades no sábado (7/6). Ele teria sido preso na sexta-feira (6/6) e liberado no mesmo dia após ter “saída voluntária” permitida.

O tiktoker de 25 anos tem cidadania italiana e foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas.

As autoridades norte-americanas se limitaram a dizer que a prisão ocorreu por “violações de imigração” e que ele “excedeu os termos do seu visto”, segundo revelou a Agence France-Presse.

Embaixador da boa vontade da Unicef, Khaby Lame é o tiktoker mais seguido do mundo, com mais de 162 milhões de seguidores na rede social. Ele já teria deixado os Estados Unidos após a situação e não chegou a comentar sobre a questão nas redes sociais.

O tiktoker ficou muito famoso com vídeos curtos e silenciosos em que zomba de vídeos de tutoriais e de dicas — muito populares nas redes sociais. Ele ficou muito conhecido por causa do carisma e também por oferecer soluções simples aos vídeos que assiste.