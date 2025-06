Quem é Lenno, vocalista da Desejo de Menina preso por acidente fatal

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda de forró Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo (1º/6) em João Pessoa (PB), após se apresentar em um show de São João. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça de Pernambuco, em razão de um acidente de trânsito com morte ocorrido no início de maio, no Sertão do estado.

Lenno é um dos nomes mais conhecidos do forró romântico e ganhou destaque nacional como um dos vocalistas da Desejo de Menina, grupo fundado em 2003 na cidade de Petrolina (PE). Conhecido por sua voz marcante e carisma nos palcos, ele foi um dos intérpretes de hits como “Diga Sim pra Mim”, “Feitos um pro Outro” e “Você Vai Ver”, músicas que marcaram gerações de fãs do gênero.

Natural de Santa Maria da Boa Vista (PE), Lenno iniciou sua carreira no início dos anos 2000 e se tornou um dos rostos mais populares da chamada “sofrência” nordestina. Após um período afastado da banda, ele havia retornado oficialmente em 2024, para a gravação do DVD comemorativo Desejo Nostálgico, ao lado da vocalista Mirella Vieira.

A prisão deste domingo ocorreu pouco depois de uma apresentação no bairro Jaguaribe, em João Pessoa. Segundo a Polícia Militar, a ação foi coordenada entre as forças de segurança da Paraíba e de Pernambuco. Até o início da tarde, o cantor permanecia detido na Cidade da Polícia Civil, no bairro do Geisel, à disposição da Justiça, e deve ser transferido para o estado vizinho nas próximas horas.

O acidente

O mandado de prisão se refere a um acidente ocorrido no dia 3 de maio, na BR-428, entre os municípios de Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande (PE).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Range Rover conduzida por Lenno colidiu na traseira de uma van que transportava 15 pessoas. Com o impacto, a van capotou e o carro do cantor desceu uma ribanceira.

A bancária Thiara Freire, de 33 anos, morreu no local. Sete outras pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave. Lenno teve apenas escoriações leves e, segundo a PRF, se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi autuado por infrações no trânsito e é investigado por homicídio culposo, lesão corporal e omissão.