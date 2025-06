Quem é Nat Wolff, suposto namorado da cantora Billie Eilish

A cantora Billie Eilish, de 23 anos, e o ator Nat Wolff, de 30, foram flagrados aos beijos em Veneza, na Itália. As imagens intensificaram as especulações de um romance entre os dois, que parece existir desde 2024, quando Nat e o irmão, Alex, abriram a turnê Hit Me Hard and Soft da artista, e também foram reforçadas com a participação do ator em no videoclipe de Chihiro.

Os registros dos beijos do suposto casal foram divulgados pelo Deuxmoi, que inclusive compartilhou fotos dos dois juntinhos com taças de champanhe e tirando fotos (veja os registros no link). Os rumores de relacionamento entre eles também foi especulado após Nat e Billie curtirem o Coachella juntos e com amigos.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Nat Wolff e Alex Wolff, se apresentam no palco durante a turnê de Billie Eilish

Kevin Mazur/Getty Images para a Live Nation 2 de 4

Billie Eilish e Nat Wolff curtiram o Coachella 2024 com amigos

Reprodução/Instagram @natandalex 3 de 4

Billie Eilish e Nat Wolff curtiram o Coachella 2024 com amigos

Reprodução/Instagram @natandalex 4 de 4

Billie Eilish

Reprodução

Quem é Nat Wolff

Nat Wolff nasceu em 17 de dezembro de 1994 e cresceu em Los Angeles. Filho da atriz Polly Draper e do pianista de jazz Michael Wolff, Nat tinha o desejo, desde muito novo, de ser um artista.

O primeiro trabalho na TV foi em 2007, com o seriado The Naked Brothers Band da Nickelodeon. A série, que esteve no ar até 2009 era estrelada por Nat e pelo irmão mais novo dele, Alex, e eles interpretavam irmãos em uma banda.

Nat Wolff e Alex Wolff, se apresentam no palco durante a turnê de Billie Eilish

Após o sucesso da produção, Nat engatou alguns trabalhos em Hollywood, como em Paz, Amor e Muito Mais (2011), Noite de Ano Novo (2011) e Ligados Pelo Amor (2012). Em 2014, ele ganhou destaque em papel coadjuvante na adaptação A Culpa é das Estrelas. O papel garantiu a ele mais destaque ainda em outra adaptação de filmes: Cidades de Papel (2015).

Em 2017, o ator estrelou a adaptação de Death Note e seguiu conseguindo papéis nos cinemas e também em videoclipes de cantores nos anos seguintes.

A carreira na atuação foi mantida ao lado dos trabalhos com a música, já que Nat manteve a banda com o irmão a dupla Nat & Alex Wolff. O irmão dele também dividia o tempo entre a atuação e a música, estrelando produções como Jumanji (2019), O Tempo (2021) e Oppenheimer (2023).

Em junho de 2024, Nat estrelou o clipe de Chihiro de Billie Eilish onde os dois viviam um relacionamento amoroso conturbado. A dupla Nat & Alex Wolff inclusive abriu alguns shows da turnê Hit Me Hard and Soft: The Tour da artista e lançaram a colaboração Soft Kissing Hour.