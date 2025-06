Quem é o ativista brasileiro que viaja a Gaza com Greta Thunberg

Internacionalista e comunicador, o brasileiro Thiago Ávila viaja de barco ao lado da ativista Greta Thunberg com destino à Faixa de Gaza, para levar suprimentos. O projeto, chamado Freedom Flotilla Coalition, tem como objetivo protestar contra o bloqueio israelense a Gaza.

Ávila está a bordo do barco chamado Madleen, ao lado de outros 11 ativistas internacionais, rumo a Gaza. Eles embarcaram no domingo (1º/6).

Entrada de ajuda humanitária em Gaza

Após bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás e suspendeu o bloqueio no enclave palestino em 19 de maio.

Segundo o governo israelense, a medida visava pressionar o Hamas a entregar o restante dos reféns que ainda estão em Gaza.

A medida agravou a crise humanitária em Gaza, e também fez com que a pressão internacional contra Benjamin Netanyahu aumentasse.

O brasileiro é membro do projeto Freedom Flotilla Coalition, que tem como objetivo levar ajuda humanitária ao território palestino.

Ele começou a jornada como ativista em 2005 e já esteve no Líbano, onde mostrou, em fevereiro deste ano, como as cidades ficaram após os ataques de Israel. Ávila também compartilha nas redes sociais relatos sobre os projetos e mostra a realidade dos lugares mais vulneráveis da guerra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Ávila (@thiagoavilabrasil)

No ano passado, Ávila deixou sua família — esposa e filha, que na época tinha sete meses — para viajar com outros ativistas em um barco até Gaza, mais uma vez com o objetivo de levar ajuda humanitária à região, mas a missão acabou não sendo concluída.

“As famílias de Gaza não são menos importantes do que a minha família. É pura sorte que não sejamos uma daquelas famílias que estão em Gaza neste momento”, contou o brasileiro nas redes sociais.

Em maio, ele estava a bordo do navio Conscience, que foi atacado por drones em águas internacionais próximas a Malta, danificando a embarcação. Os ativistas não sofreram ferimentos graves.

Ávila segue compartilhando suas ações humanitárias nas redes sociais e se prepara para seguir até a Faixa de Gaza.