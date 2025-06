Quem é o brasileiro da Interpol que pôs Zambelli em lista de foragidos

O delegado da Polícia Federal Valdecy Urquiza, secretário-geral da Interpol no Brasil, é o responsável por incluir o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na lista de difusão vermelha da organização, nessa quinta-feira (5/6).

Ele é o primeiro brasileiro a assumir o cargo nos 100 anos de história da organização e tomou posse em novembro do ano passado.

Carla Zambelli na mira da Interpol

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está na lista de difusão vermelha da Interpol, ao lado de outros 71 brasileiros procurados para prisão provisória enquanto aguardam extradição, entrega ou ação legal semelhante.

Zambelli está condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao envolvimento da parlamentar na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na terça-feira (3/6), ela informou que já está fora do Brasil há alguns dias. “Eu queria anunciar que estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. A princípio, buscando um tratamento médico, é um tratamento que eu já fazia aqui [sem especificar o lugar]. Vou pedir afastamento do cargo”, disse a deputada ao canal AuriVerde, no YouTube.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu, nessa quarta-feira (4/6), pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinou a prisão preventiva da deputada federal.

Nascido em São Luís, no Maranhão, Urquiza é formado em direito pela Universidade de Fortaleza e tem pós-graduações em Administração Pública pelo IBMEC e em Direito Ambiental pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

A nomeação de Urquiza ocorreu após a aprovação da maioria dos 196 países membros.

O chefe brasileiro foi quem incluiu o nome de Zambelli na lista de difusão vermelha da corporação.

A inclusão da deputada na lista de difusão vermelha se deu a pedido da Polícia Federal (PF), que atendeu ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Com a medida, a parlamentar pode agora ser presa em outros países.

O cargo de secretário-geral da Interpol é o principal executivo da organização, com um mandato de cinco anos. Atualmente, Urquiza ocupa o cargo de diretor de Cooperação Internacional da Polícia Federal e foi vice-presidente da Interpol para as Américas de 2021 a 2024.