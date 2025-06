Quem é o empresário chinês preso em SP acusado de matar jovem no Rio

O empresário chinês Zhaohu Qiu, de 35 anos, suspeito de matar a jovem Marcelle Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, e dar o corpo para cães da raça pit-bull comerem, foi preso na tarde desta segunda-feira (16/6) em São Paulo.

Zhaohu Qiu, conhecido como Xau, tem nacionalidade chinesa e possui um trailer de yakisoba no bairro do Jardim América, no Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Zhaohu era conhecido por organizar festas em casa, onde oferecia bebidas e drogas a jovens mulheres, com o objetivo de manter relações sexuais com elas.

Ele foi flagrado transportando o corpo de uma jovem de 18 anos na Pavuna, no Rio de Janeiro. Um vídeo mostra o momento em que ele passa empurrando um carrinho de mão com um saco azul por uma rua do bairro carioca.

Veja:

Depois de matar a vítima e transportar o cadáver, o homem teria jogado o cadáver da mulher para cães comerem.

O corpo de Marcelle Julia Araújo da Silva foi encontrado no sábado (14/6), todo despedaçado.

Entenda o caso:

A polícia de São Paulo prendeu o comerciante chinês Zhaohu Qiu na tarde desta segunda-feira (16/6) em São Paulo

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu mandado de prisão temporária em nome do empresário.

Ele é dono de um restaurante especializado em comida chinesa, é considerado foragido.

Segundo as apurações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Zhaohu Qiu vendia yakisoba e Marcelle o considerava um amigo.

Ele costumava entregar o prato na casa dela ou pedir que buscasse na casa dele.

Marcelle pode ter sido morta no último dia 11 de junho, quando ela saiu – a noite – de bicicleta para encontrá-lo.

De acordo com familiares da vítima, o homem teria mantido Marcelle presa na residência dele em Pavuna (RJ).

Ao chegar lá, a cunhada da vítima conseguiu entrar no local com a ajuda de uma funcionária e encontrou o corpo da menina mutilado por cachorros.

Premeditação

O homem teria premeditado o crime, pois os cachorros fariam o trabalho e seria mais fácil esconder os ossos.

O celular de Marcelle também havia desaparecido, e o criminoso jogou a bicicleta da vítima dentro de um rio.